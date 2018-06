Ruzie mondt uit in steekpartij in Zuidoost

Bij een steekpartij aan de Kruitberghof is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is in zijn linkerbeen zijn gestoken.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, hij is buiten levensgevaar. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Op een grasveld naast de plek van de steekpartij is een traumahelikopter geland.

Aan het steekincident ging een ruzie tussen een groep jongens vooraf. Na het incident ging het groepje, waaronder de dader, er vandoor. De politie zoekt nog naar de dader en wil mensen die iets hebben gezien vragen zich te melden.