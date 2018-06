Politici verontwaardigd over toeterende Turken: 'Straten niet van groep met grootste bek'

Meerdere politieke partijen in de stad hebben verontwaardigd gereageerd op de toeterende Turkse Amsterdammers op het Mercatorplein gisteravond. Ze vierden feest omdat Recep Tayyip Erdogan opnieuw tot president van Turkije werd verkozen.

De Erdogan-aanhangers zwaaiden daarnaast met Turkse vlaggen, staken vuurwerk af en blokkeerden de wegen. Tram 7 en 13 werden omgeleid en Bus 15 en 18 moesten ook een andere route rijden.

Machtsvertoon

'Dit is geen feestje dat de Erdogan aanhangers vieren. Dit is een paar uur machtsvertoon, verkeer tegenhouden en in gevaar brengen, een hele buurt onderdompelen in lawaai, vuurwerk en rook', liet een buurtbewoner gisteravond aan AT5 weten. 'Bange kinderen, slapen gaat voorlopig niet lukken.'

De VVD, Forum voor Democratie en Partij van de Ouderen hebben vragen aan het stadsbestuur gesteld. 'De Amsterdamse straten zijn niet van de groep met de grootste bek', stelt VVD-raadslid Marianne Poot. Ze wil weten hoeveel boetes er zijn uitgedeeld. 'Turkse Amsterdammers moeten zich gedragen of beboet worden, net als ieder ander!'

Parallelle samenleving

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Annabel Nanninga spreekt bij het zien van de beelden van een 'parallelle samenleving'. 'Pure zelfuitsluiting. Vanuit het vrije Nederland de Turken in Turkije uitleveren aan tiran Erdogan. Bah. En handhaven vanwege verkeershinder en toeteren ho maar.'

Wil van Soest van de Partij van de Ouderen noemt de Turkse Amsterdammers die gisteravond aan het toeteren waren 'droeftoeters'. Ze vraagt het stadsbestuur of zij ook vindt dat dit soort taferelen niet thuishoren in Amsterdam en wil net als de VVD weten hoeveel boetes er zijn gegeven.

De Amsterdamse straten zijn niet van de groep met de grootste bek. @MariannePoot heeft het stadsbestuur gevraagd hoeveel boetes er gisteravond zijn uitgeschreven. Turkse Amsterdammers moeten zich gedragen of beboet worden, net als ieder ander! pic.twitter.com/iMcYr4ZOg5 — Amsterdamse VVD (@VVDAmsterdam) June 25, 2018