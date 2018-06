We Are Here naar nachtopvang Havenstraat: 'We willen niet meer kraken'

De groep ongedocumenteerden van We Are Here gaat vanmiddag nog naar de nachtopvang bij de Havenstraat. Dat meldt de woordvoerder van de groep Khalid Jone aan AT5.

'De rechter heeft ons verteld dat er een alternatief is. Daar gaan we nu naar kijken', zegt Jone. De advocaat van de gemeente liet vandaag al weten dat er in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat voldoende ruimte is voor de groep van zo'n zestig ongedocumenteerden.

Niet meer kraken

De groep stelt liever ook niet meer te willen gaan kraken. 'We hopen snel te horen wat de plannen zijn voor de 24-uurs opvang', zegt Jone.

De Havenstraat is een tijdelijke opvang voor ongedocumenteerden en telt maximaal 150 plaatsen. De locatie blijft open tot Amsterdam een nieuw vreemdelingenbeleid heeft, maar uiterlijk tot 1 september. Dan loopt het huurcontract van het pand af.

De opvang aan de Havenstraat opent elke dag om 16:00 uur en sluit om 9:00 uur ‘s ochtends. De mensen die er komen, krijgen een bed, een douche, een warme maaltijd en ontbijt. Ook hebben zij een vast aanspreekpunt die hen helpt om een langdurige oplossing te vinden, zoals terugkeer of legaal verblijf.