Terugkijken: persconferentie Ajax over situatie rondom Abdelhak Nouri

Directeur Edwin van der Sar heeft tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat Ajax aansprakelijkheid erkent in de zaak rondom Abdelhak Nouri.

'Het komt erop neer dat de behandeling van Abdelhak op het veld in Oostenrijk in juli 2017 niet adequaat was', zei Van der Sar.

Kijk hier de persconferentie van Ajax-directeur Edwin van der Sar terug: