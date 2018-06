Achttien procent Amsterdammers laaggeletterd: 'Nog nooit met computer gewerkt'

De stad telt volgens de gemeente nog steeds een grote hoeveelheid laaggeletterden. 24 instellingen proberen dit probleem aan te pakken, waaronder de OBA en het UWV.

Anthony uit Zuidoost is een van de 125.000 Amsterdammers die laaggeletterd zijn. Hij staat te springen om aan het werk te gaan, maar heeft weinig ervaring met het benaderen van potentiële werkgevers via internet. 'Ik heb nog nooit met een computer gewerkt', vertelt hij.

Cursus

Hij krijgt een cursus om daar verandering in te brengen. 'Je krijgt ervaring, hoe je met mensen om moet gaan. Hoe je je CV kan vinden en jezelf kunt presenteren', vertelt Anthony.

Begin dit jaar ondertekenden ruim twintig bedrijven en de gemeente het Amsterdams Taalakkoord, om zo laaggeletterdheid tegen te gaan. 'Dit is een probleem omdat laaggeletterden aantoonbaar vaker schulden hebben, ongezonder leven en moeite hebben met het betalen van rekeningen', zegt projectleider Yvette Feist.

Achttien procent

Achttien procent van de Amsterdammers is laaggeletterd. In Zuid wonen met negen procent de minste laaggeletterden. Centrum en Oost volgen met dertien en zeventien procent. In West heeft twintig procent van de bewoners problemen met de Nederlandse taal, gevolgd door Nieuw-West met een procent meer. Stadsdeel Noord staat op de tweede plek met 29%. Zuidoost spant de kroon, met 32% laaggeletterden.

Anthony is, ondanks dat hij nog niet eerder met computers werkte, naar eigen zeggen wel breed inzetbaar. 'Ik heb vloeren gezet, geschilderd, dus ik ben heel flexibel. Wat er op mijn pad komt, kan ik. Het meeste dan.'