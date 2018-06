Ajax erkent aansprakelijkheid in zaak Nouri: 'Diepe verontschuldiging aan familie van Abdelhak'

Ajax erkent de aansprakelijkheid in de zaak rondom Abdelhak Nouri. Directeur Edwin van der Sar heeft dat in een persconferentie gezegd. 'Het komt erop neer dat de behandeling van Abdelhak op het veld in Oostenrijk in juli 2017 niet adequaat was.'

Nouri zakte op 8 juli vorig jaar in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De Ajacied werd op het veld enige tijd gereanimeerd. Enkele dagen later werd bekend dat het incident ernstige en blijvende hersenschade heeft veroorzaakt, Nouri ligt sindsdien in een vegetatieve staat in een ziekenhuis. Zijn situatie is nog steeds onveranderd.

De familie van Nouri kondigde eerder deze maand aan naar de arbitragecommissie te stappen. Zij vinden dat Ajax laakbaar heeft gehandeld. Ajax zelf liet toen weten niet aansprakelijk te zijn. De club kwam tot deze conclusie nadat alle beschikbaar gestelde informatie door Ajax was voorgelegd aan externe juridische en medische adviseur. Twee weken geleden heeft Ajax aan twee cardiologen van LUMC gevraagd de informatie opnieuw te beoordelen. 'We hebben onze eerste conclusie nu moeten herzien. Maar het krijgen van deze duidelijkheid was belangrijk', vertelde een zichtbaar aangeslagen Van der Sar.

Eerder reanimatie

Op basis van de twee cardiologen concludeert Ajax nu dat er op het veld in Oostenrijk niet adequaat is gehandeld. De hulpverleners waren niet voldoende gericht op het meten van de hartslag, de bloedcirculatie en een eventuele reanimatie. Er was lange tijd focus op het vrijmaken van de ademweg van Abdelhak. Ook had de aanwezige defibrillator eerder ingezet moeten worden om zo een beter beeld van de situatie te krijgen en hadden de behandelaars, na het vrijmaken van de ademweg, een moment van reflectie moeten inlassen omdat de situatie niet verbeterde.

'Laat ik op dit moment zeggen: als er iemand is geweest die Appie op dat moment de meest adequate zorg had willen geven, dan waren dat de verzorgers om hem heen wel', zei Van der Sar. 'Als de defibrillator wel was ingezet, had men toen al met de reanimatie kunnen beginnen. Als dat gedaan was, was Abdelhak er mogelijk beter uitgekomen. Dat laatste is geen zekerheid, maar het is wel mogelijk.'

Van der Sar zei dat het nieuws hard is binnengekomen bij Ajax. 'Het voelt als een enorme schok. Uiteraard het allermeeste voor de familie, die ik vanmiddag in een gesprek heb ingelicht. Hen hebben we ook onze oprechte verontschuldigingen aangeboden, dat het zo lang heeft geduurd voordat we deze duidelijkheid hebben kunnen krijgen.

Met een snik in zijn stem zegt Van der Sar: ‘wat met Abdelhak is gebeurd kan andere voetballers ook overkomen, ook in het amateurvoetbal. Wij als grootste club van NL nemen daar onze verantwoordelijkheid voor’. #ajax #nouri — Jarno Grob (@Jarno_AT5) June 25, 2018

Ajax in gesprek met familie

De spelersgroep van Ajax is ook vandaag ingelicht. Ajax gaat nu opnieuw in overleg met de familie Nouri. 'Het gaat er nu om dat wij dat doen wat nodig is om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid die wij als club maar zeker ook als mens, als collega’s en vrienden van Appie, hebben. Wij willen dit op een goede manier oplossen en daar is alles nu op gericht', zei Van der Sar. De arbitragezaak lijkt in ieder geval van de baan.

Kijk hier de persconferentie terug, deze begint vanaf minuut zeven: