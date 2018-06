Mishandelde dragqueen: 'Ze moesten lachen terwijl ik vocht voor mijn leven'

Tal van blauwe plekken en een gekneusde neus. Dat hield dragqueen Monique de la Fressange over na een avond optreden op de Zeedijk afgelopen weekend.

Nadat ze klaar was met haar show in Café The Queen's Head, wachtte ze op een taxi waarna ze door drie mannen werd uitgescholden en in elkaar werd geslagen. 'Een van hen sloeg me in mijn gezicht. Op het moment zelf voelde ik er weinig van, totdat ik het bloed uit mijn neus voelde stromen.'

Ze probeerde zichzelf te verdedigen. 'Ik dacht dat ik toen dat ik voor mijn leven moest vechten. Terwijl ze nog aan het lachen waren. Niemand die langs liep vroeg of ik oké was. Net alsof het mijn schuld was en ik het verdiende.'

Vaker

Volgens dragqueen Diva Mayday, die met haar bevriend is, komt homogeweld tegen steeds vaker voor. 'Natuurlijk vallen wij dragqueens op en we zijn een easy target, maar dat geeft mensen nog niet het recht om ons aan te vallen en in elkaar te slaan.'

De politie is een onderzoek gestart en gaat camerabeelden van het incident bekijken.