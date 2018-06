Terrasbezoekers vluchten weg voor gewapende man op Tussen Meer

Een gewapende man heeft vanmiddag voor opschudding gezorgd op Tussen Meer in Nieuw-West.

Dat gebeurde rond 15.00 uur. Volgens een getuige laadde hij een pistool bij een auto door en maakte hij daarna ruzie met een andere man. 'Een aantal bezoekers is toen snel van het terras weggevlucht', vertelt de omstander.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er inderdaad een melding over een gewapende man is binnengekomen. Er is iets later een verdachte opgepakt op de Wolbrandtskerkweg. 'Het lijkt er nu op dat het wapen geen echt pistool, maar een gaspistool was', aldus de woordvoerder.

Het gaat om een 49-jarige man, hij is overgebracht naar het politiebureau.