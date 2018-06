Vijf auto's betrokken bij aanrijding: verbindingsweg van A4 naar A10 afgesloten

Zeker vijf auto's zijn vanavond rond 20:00 uur betrokken geraakt bij een ongeluk op de A4, ter hoogte van de verbindingsweg naar de A10. Zeker twee daarvan zijn een Tesla.

Volgens de politie zijn er bij het ongeluk meerdere personen gewond geraakt. Ambulancepersoneel is ter plaatse om de betrokkenen na te kijken. De oorzaak van de aanrijding wordt onderzocht. Zeker twee auto's zijn door het ongeluk total loss geraakt.

Vanwege de afhandeling van het ongeluk is de verbindingsweg van de A4 vanuit Den Haag naar de A10 ring West richting Zaanstad afgesloten. Automobilisten in de richting van Zaanstad kunnen beter de borden naar Haarlem volgen op knooppunt Badhoevedorp via de A9 en de A5.

Forse aanrijding op de verbindingsweg vanaf de A4 Li naar de A10 Re. Meerdere gewonden. Ambulancepersoneel kijkt nu de betrokkene na. #THWASD pic.twitter.com/ejM9BskDl2 — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) June 25, 2018