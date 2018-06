Familie Nouri blij met erkenning aansprakelijk Ajax: 'Het heeft wel lang geduurd'

De familie van Nouri is blij dat Ajax heeft erkend aansprakelijk te zijn in de zaak rondom de Ajacied. Dat zegt de woordvoerder van de familie Khalid Kasem tegen AT5.

Lees ook: Woordvoerder familie Nouri: 'Onbegrijpelijk dat er zo gehandeld is'

'Van der Sar heeft vandaag duidelijk erkend dat de zorg op het veld in Oostenrijk vorig jaar onvoldoende was. De artsen hebben daar belangrijke signalen gemist', reageert Kasem. 'Alleen voelt het wel dubbel. Aan de ene kant zijn ze blij met de erkenning. Aan de andere kant heeft het allemaal erg lang geduurd voordat Ajax heeft toegegeven aansprakelijk te zijn.'

Van der Sar bij familie

Daarnaast stelt Kasem dat de familie altijd al heeft gezegd dat zij vinden dat Ajax aansprakelijk is. Vanmiddag ging Ajax-directeur Edwin van der Sar bij de familie langs om te vertellen dat Ajax zich nu op het standpunt stelt dat de club aansprakelijk is. 'Hij is er zelf heengegaan. Daar zat niemand van ons kantoor bij', vertelt Kasem.

Lees ook: Profiel: Nouri de zachtmoedige Koning van Geuzenveld

De woordvoerder van de familie benadrukt dat Ajax er altijd al heeft naast gezeten met hun conclusies. 'Dat Van der Sar nu zegt dat er nieuwe informatie is, klopt niet. Als ze de twee cardiologen uit het LUMC eerder hadden benaderd, waren ze ook eerder tot de conclusie gekomen dat Ajax aansprakelijk is voor de situatie rondom Nouri.'

Aanvullende reactie Ajax

Ajax laat vanavond in een aanvullende reactie weten dat de eerder vandaag genoemde nieuwe informatie komt uit het verzoekschrift dat de advocaten van de familie hadden ingediend bij de KNVB. Onder andere is dit een foto die de gelaatsuitdrukking van Abdelhak Nouri weergaf, en daarom nieuwe vragen opriep. Ajax had deze foto niet in zijn dossier. Deze bleek wel cruciaal in de beoordeling van de situatie, zo stelt de club.

Verder bevatte het verzoekschrift een nieuwe lezing van de manier waarop de gegevens van de hartslagmeter moesten worden geïnterpreteerd. Die lezing kende Ajax niet en riep vragen op die de club voor een nieuwe beoordeling wilde aanbieden.

Zorg voor Nouri

Voor de familie is het nu belangrijk dat er invulling gaat worden gegeven aan het feit dat Ajax aansprakelijk is. 'Tot op heden waren ze hier niet mee bezig. Het belangrijkste was de zorg voor Nouri. Nu Ajax erkent heeft aansprakelijk te zijn gaat de rest zich vanzelf invullen', vertelt Kasem hoopvol.

Lees ook: Ajax-fans uit Noord plaatsen spandoek bij huis Nouri

Op termijn wil de familie dat de dagelijkse zorg voor Nouri op de juiste wijze ingevuld gaat worden. 'Dat is dan wel in een andere setting dan waar hij nu verblijft', stelt Kasem. 'Hij wordt nu in een instelling verzorgd. Dat trekt een zware wissel op de familie. Ze willen 24 uur per dag aan zijn bed zitten, dat ver van hun huis staat.'

Woning

De woning in Geuzenveld waar Nouri tot vorig jaar juli woonde, is niet geschikt om de Ajacied te verzorgen. De familie hoopt op korte termijn een huis te kunnen kopen waar dit wel mogelijk is. De gezondheidstoestand van Nouri is nog steeds onveranderd. Hij verkeert in een zeer lage staat van bewustzijn.