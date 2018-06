Reiger eet tegenstribbelende rat op in De Baarsjes

De Amsterdamse rat is niet bij iedereen geliefd, maar sommigen kunnen hem wel goed hebben. Zoals een hongerige reiger bij de Admiralengracht.

David fietste langs en legde het tafereel op beeld vast. 'Ik dacht, wat is dit. En dat bleek een rat te zijn die aan de laatste minuten van zijn leven begonnen was. Je ziet dat de rat niet gegeten wil worden, dus hij ging hem eerst recht leggen in zijn snavel. Daarna kieperde hij hem achterover.'

Na een slok water kon de reiger weer verder. David: 'Ik ben filmmaker en criminoloog, dus ik dacht, ik ben nu getuige van een moordverhaal geweest.'