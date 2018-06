'Gezochte liquidatie-verdachten Taghi en Razzouki mogelijk in Mexico'

Volgens de politie is het goed mogelijk dat de vanwege een reeks liquidaties gezochte criminelen Ridouan Taghi (40) en Saïd Razzouki (45) in Mexico ondergedoken zitten.

Dat meldt Het Parool. Eerder werd onder meer Colombia genoemd als mogelijk vluchtoord. Er zijn inmiddels tientallen tips bij de politie binnengekomen over het voortvluchtige duo. Vorige week liet de politie in onder andere Bureau 020 foto's zien van plekken waar Taghi en Razzouki zijn geweest.

Taghi is het belangrijkste kopstuk voor de politie om te arresteren, zo vertelde de korpschef eerder. Hij werd in maart van dit jaar samen met zijn vermeende handlanger Razzouki op Nationale Opsporingslijst gezet na verklaringen van een kroongetuige. Het duo wordt verantwoordelijk gehouden voor de jarenlange onrust in de Amsterdamse onderwereld.