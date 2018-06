Busje rijdt kantoorpand De Telegraaf binnen en vliegt in brand

Een bestelbusje is vannacht het kantoorpand van De Telegraaf bij Sloterdijk binnengereden. Kort daarop vloog het busje in brand. De Telegraaf spreekt van een aanslag.

De brandweer werd rond 04.00 uur gealarmeerd over de brand in het gebouw. De auto is bij de hoofdentree naar binnen geschoten. In de lobby van het gebouw woedde een flinke brand.

Plaatsvervangend Telegraaf-hoofdredacteur Wim Hoogland zegt nog geen idee te hebben wie er achter zit. Hij spreekt wel van een aanslag: het busje zou met hoge snelheid de pui zijn ingereden.

Alleen een beveiliger was in het pand aanwezig. Hij kwam met de schrik vrij. Er is veel schade aan de pui van het pand. Binnen is veel brand- en rookschade. De politie heeft de zaak in onderzoek en houdt rekening met opzet. De bestuurder is spoorloos.

Vorige week werd de redactie van Panorama en Nieuwe Revu beschoten met een antitankwapen. In verband met die zaak zit een 41-jarige man uit Woerden vast.