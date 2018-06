'Fel verzet binnen gemeenteraad tegen komst Femke Halsema'

Er zou binnen de gemeenteraad fel verzet zijn tegen GroenLinks-boegbeeld Femke Halsema. Ze zou een van de laatste kanshebbers op het burgemeesterschap zijn.

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. De vertrouwenscommissie, dat uit raadsleden bestaat, zou hevig verdeeld zijn over Halsema's kandidatuur vanwege haar gebrek aan bestuurlijke ervaring.

De andere kanshebber zou voormalige PvdA-wethouder Carolien Gehrels zijn. Zij zou op bredere steun binnen de vertrouwenscommissie kunnen rekenen. Ze was acht jaar bestuurder in de stad en zou goed liggen bij ambtenaren. Ook heeft ze in Den Haag veel contacten.

Sinds Halsema in 2011 de Tweede Kamer verliet, heeft zij geen bestuurlijke ervaring in de gemeentepolitiek opgedaan. Dat zou veel raadsleden tegen de borst stuiten.

Later deze week zou in een geheim deel van de gemeenteraadsvergadering door de gehele gemeenteraad worden gestemd.