Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen: 'We laten ons niet intimideren'

'We laten ons niet intimideren en we zijn gemotiveerder dan ooit.' Dat zegt Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen nadat er vannacht een bestelbusje het kantoorpand van de krant binnenreed. 'Alles wijst op een aanslag.'

Rond 04.00 uur reed een witte Volkswagen Caddy door de glazen pui naast de hoofdingang. Kort daarop vloog het busje in brand, waarna er in de lobby van het gebouw een brand woedde. 'Als je de situatie hier kent, dan weet je dat je moeite moet doen om hier te komen. Dit is moedwillig gedaan en alles wijst op een aanslag', aldus Jansen.

Weer aan het werk

Inmiddels zijn de redactieleden via een andere ingang weer op de redactievloer aan het werk. 'Het heeft grote indruk gemaakt op de werknemers, maar we zijn vastberaden en gemotiveerder dan ooit. We laten ons niet intimideren. We stropen de mouwen op en er is morgen gewoon weer een krant.'

Opzet

De politie gaat uit van opzet. Uit welke hoek het geweld komt weet Jansen niet. 'We zijn een krant met een uitgesproken mening. We doen veel verslaggeving van misdaad, daar maak je niet altijd vrienden mee. We hebben wel eerder bedreigingen ontvangen. Het is geen geheim dat John van den Heuvel wordt beveiligd. Maar we hebben geen concrete aanwijzingen waar dit mee te maken heeft.'

De bestuurder van het bestelbusje is vermoedelijk gevlucht in een donkerkleurige Audi. De politie roept getuigen op zich te melden.

Vorige week werd de redactie van Panorama en Nieuwe Revu beschoten met een antitankwapen. In verband met die zaak zit een 41-jarige man uit Woerden vast.