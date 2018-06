Politici reageren geschokt op incident Telegraaf: 'Klap in het gezicht van de vrije pers'

Politiek Den Haag reageert geschokt op het busje dat vannacht het kantoorpand van de krant binnenreed.

Minister-president Mark Rutte noemt het een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie:

De gerichte actie tegen De Telegraaf is een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Er is nog veel onduidelijk, maar we zijn alert en waakzaam en de politie doet er alles aan om de dader(s) op te pakken. (1/2) — Mark Rutte (@MinPres) June 26, 2018

Ik heb hoofdredacteur Paul Jansen gesproken en hem en zijn mensen sterkte gewenst. (2/2) — Mark Rutte (@MinPres) June 26, 2018

Jesse Klaver, fractievoorzitter van Groenlinks noemt het een idiote actie:

Vanmorgen is er een busje ingereden op de redactieruimte van de Telegraaf. Wat een ongelofelijk idiote actie.



Persvrijheid is een groot goed en journalisten moeten altijd zonder bedreigingen hun werk kunnen doen. — Jesse Klaver (@jesseklaver) June 26, 2018

Ook Lodewijk Asscher, politiek leider Partij van de Arbeid, reageert:

Vermoedelijke aanslag op journalistiek is ook aanval op democratie.



Hoop dat daders snel gegrepen worden, sterkte aan de betrokkenen https://t.co/BHIFuN2DFK — Lodewijk Asscher (@LodewijkA) June 26, 2018

Alexander Pechtold (D66) schrikt van het nieuws:

Schrik van dit nieuws. Vrije pers moet ongehinderd en onbedreigd haar werk kunnen doen. Hopelijk snel meer duidelijkheid!https://t.co/VGhMDNh1s2 — Alexander Pechtold (@APechtold) June 26, 2018

Vanuit Amsterdam reageert Eric van der Burg, fractievoorzitter VVD, op de aanslag:

Wie aan een journalist komt komt aan de democratie, wie aan de democratie komt komt aan ons allemaal. Sterkte allemaal https://t.co/dm51nSl0Em — Eric van der Burg (@ericvanderburg) June 26, 2018

En volgens Erik Flentge (SP) moeten we extra waakzaam zijn:

Een (waarschijnlijke) aanslag op een krant. Alle reden om extra waakzaam te zijn https://t.co/dLmvgmglF1 — Erik Flentge (@ErikFlentge) June 26, 2018

Marianne Poot (VVD) vindt het vreselijk:

Persvrijheid is zo belangrijk. Vreselijk dat dit gebeurt. Van journalisten blijf je af. Veel sterkte. https://t.co/rkjpIDGsTs — Marianne Poot (@MariannePoot) June 26, 2018

Sofyan Mbarki (PvdA) noemt het een aanval op het vrije woord:

Dit is een aanval op het vrije woord, goed dat de Burgemeester snel langs is gegaan bij de redactie. https://t.co/aPZNSwpwib — Sofyan Mbarki (@sofyan_mbarki) June 26, 2018

Don Ceder (Christenunie) vindt het onacceptabel:

Dit is bizar. Persvrijheid is zo belangrijk voor een goed functionerende democratische rechtsstaat. Journalisten moeten veilig hun werk kunnen doen. Deze aanval is onacceptabel. https://t.co/7QaVfeqEi8 — Don Ceder (@DonCeder) June 26, 2018

Volgens fractievoorzitter D66 Reinier van Dantzig kunnen we dit niet tolereren: