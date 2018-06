Jonge fans van Marokko zien Spanje in extra tijd langszij komen

Niet alleen op het Mercatorplein was het gisteravond feest rond de WK-wedstrijd Marokko - Spanje. Ook in buurtcentrum De Meeuw in Noord werd gepassioneerd meegeleefd met de wedstrijd.

Hier keken veel, veelal jonge, fans naar de verrichtingen van het Marokkaans elftal. Lange tijd zag het er naar uit dat Marokko dan tóch nog een wedstrijd zou winnen op het WK, maar in de extra tijd maakte Spanje de gelijkmaker.



Ondanks deze domper overheerste toch het gevoel van trots bij de aanwezige fans. Marokko neemt na drie wedstrijden met één punt afscheid van het WK.



Meer Kijken naar Koppen zie je op AT5.nl/kijkennaarkoppen.