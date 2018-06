NVJ: 'Je komt aan functioneren van de democratie'

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt het incident waarbij een bestelbus tegen de gevel van het Telegraaf-gebouw reed een aanslag. 'We moeten ervoor zorgen dat journalisten hun werk in veiligheid kunnen blijven doen. Dit zijn pogingen om journalisten daar vanaf te houden', zegt algemeen secretaris van de NVJ Thomas Bruning.

Bruning is stellig: 'Als je aan journalisten komt, kom je aan het functioneren van de democratie.' Vorige week werd ook al het gebouw van de uitgever van de Panorama en Revu beschoten met een raketwerper. 'Het is absoluut zorgelijk om te zien dat er binnen één week twee aanvallen op de pers worden', zegt Bruning.

'Er moet een krachtig tegensignaal komen vauit de maatschappij en politie en justitie dat de daders worden gepakt en worden vervolgt. En er voor zorgen dat journalisten in veiligheid hun werk kunnen blijven doen', vervolgt de secretaris van de NVJ.

Bruning verwijst ook naar een onderzoek van vorig jaar waaruit naar voren kwam dat het aantal bedreigingen en geweld tegen journalisten is toegenomen. 'Dit is een ernstig signaal. (...) Voorkomen kun je het niet, maar je kan als maatschappij heel krachtig reageren. Als je dit toelaat dan kun je gaan afzakken en dan wordt het ineens wel moeilijk om je werk te doen. Ik denk dat het een serieuze waarschuwing is voor het goed kunnen functioneren voor de pers.'