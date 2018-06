Van Aartsen in gesprek met OM over extra beveiliging media: 'Aanslag als deze is zeer ernstig'

Burgemeester Jozias van Aartsen reageert geschokt op de aanslag op het Telegraaf-gebouw. Hij noemt het 'zeer ernstig'. Vanmiddag heeft hij overleg met de driehoek (korpschef politie en hoofdofficier van justitie) over welke extra beveiligingsmaatregelen eventueel zullen worden genomen.

'Ik was er zeer door geschokt. Alles wat te maken heeft met pers, vrijheid van de pers om te kunnen schrijven wat men wil is zo'n belangrijke steunpilaar voor de democratie, dat een aanslag als deze - want dat is het, je kan niet over iets anders spreken- zeer ernstig is', zegt de burgemeester als eerste reactie na het incident afgelopen nacht bij het Telegraaf-gebouw.

Van Aartsen bracht vanochtend een bezoek aan de redactie van De Telegraaf. Afgelopen nacht reed er met opzet een bestelbus door de glazen voorgevel van het gebouw waarna er brand onstond.

'Adequate reactie'

Na afloop gaf Van Aartsen aan een goed gesprek te hebben gehad met hoofdredacteur Paul Jansen. 'De pers moet haar werk kunnen doen. U, de Telegraaf, Het parool. Ieder moet kunnen schrijven wat je schrijven wil, dat is essentieel voor een democratie. En dit is dus een aanslag tegen de krant, tegen journalisten, die dingen schrijven waar men het kennelijk dan niet mee eens is. Dus dat vergt ook adequate reactie.'

Beveiligingsmaatregelen

De waarnemend burgemeester kondigde aan dat hij vanmiddag overleg heeft met de driehoek, het overleg met de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie. 'We zullen kijken welk type maatregelen, zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen, we zullen nemen.' Over of er een verband is met de aanslag op het pand van Panorama en Revu vorige week, kon de burgemeester vanochtend niets zeggen.