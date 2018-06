Van Aartsen: 'Aanslag als deze is zeer ernstig'

Burgemeester Jozias van Aartsen reageert geschokt op de, volgens hem, aanslag op het Telegraaf-gebouw. Hij noemt het 'zeer ernstig'.

'Ik was er zeer door geschokt. Alles wat te maken heeft met pers, vrijheid van de pers om te kunnen schrijven wat men wil is zo'n belangrijke steunpilaar voor de democratie, dat een aanslag als deze - want dat is het, je kan niet over iets anders spreken- zeer ernstig is', zegt de burgemeester als eerste reactie na het incident afgelopen nacht bij het Telegraaf-gebouw.

Lees ook: Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen: 'We laten ons niet intimideren'

Van Aartsen brengt momenteel een bezoek aan de redactie van De Telegraaf. Afgelopen nacht reed er met opzet een bestelbus door de glazen voorgevel van het gebouw waarna er brand onstond.

Lees ook: NVJ: 'Je komt aan functioneren van de democratie'