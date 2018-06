Kleine brand in keuken aan het Paramariboplein

In een woning aan het Paramariboplein heeft vanochtend een kleine brand gewoed.

De brand ontstond in de keuken. Het vuur was snel onder controle en is inmiddels geblust. De bewoner is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel in verband met rookinhalatie.

De brandweer kan nog niet vertellen wat de oorzaak van de brand is.

Kleine brand ontstaan in de keuken van een woning aan het #Paramariboplein. Een persoon wordt ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel ivm rookinhalatie. — Brandweer AA (@BrandweerAA) June 26, 2018