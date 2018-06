Telegraaf toont beelden van aanslagpleger

De Telegraaf heeft bewakingsbeelden online gezet van de man die verantwoordelijk is voor de aanval op het kantoorpand van de krant.

Op de beelden is te zien hoe de man rond 04.00 uur vannacht aan komt rijden en vervolgens de pui binnenrijdt. Daarna steekt hij de auto in brand. De beelden zijn op de website van De Telegraaf te zien.

De dader is na het incident gevlucht in een donkerkleurige Audi. De schade aan het pand is aanzienlijk. De pui is beschadigd en binnen is rook- en waterschade.

Burgemeester Jozias van Aartsen bezocht de redactie van de krant vanochtend. Het incident is volgens hem een aanslag. Het incident heeft grote indruk gemaakt op de werknemers van de krant, aldus hoofdredacteur Paul Jansen. 'Maar we zijn vastberaden en gemotiveerder dan ooit. We laten ons niet intimideren.'

De politie heeft in de loop van de ochtend de bestelbus weggesleept.