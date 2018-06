Eenden voeren in West kost voortaan 70 euro

Het voeren van vogels in West kan je vanaf juli duur komen te staan. Daar staat namelijk vanaf volgende maand een boete op van 70 euro. Met de maatregel wil het stadsdeel de overlast van ratten tegengaan.

Ook in Nieuw-West werd dezelfde maatregel al ingevoerd. Het voeren van brood trekt, naast eendjes, namelijk ook ongedierte als ratten en duiven aan. Daarom de maatregel, die bestuurder Jeroen van Berkel liever ook niet had willen invoeren. Maar de overlast op sommige plekken is te groot. 'Het voeren van vogels leidt tot niet aanvaardbare vervuiling van de openbare ruimte.'

Lees ook: Eendjes Nieuw-West de dupe van hongerige ratten

En een verbod, is automatisch een beperking. Maar het stadsdeel is door haar oplossingen heen. Van Berkel: 'Natuurlijk is het sneu voor de ouders en kinderen die graag eendjes voeren, maar we zien geen andere mogelijkheid.' Ook neemt het aantal vogelsoorten af door het voeren, omdat er een overpopulatie aan meeuwen ontstaan die weer de kleinere vogels opvreten.

Het verbod geldt onder andere op het Mercatorplein, de Admiralengracht en de Jacob van Lennepkade. Op de plekken waar het verbod geldt komen borden te staan.