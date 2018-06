Wanneer weet Amsterdam dat het een nieuwe burgemeester heeft?

Alles wijst er op dat deze week weleens besloten kan worden wie de nieuwe burgemeester van Amsterdam wordt. Maar hoe en wanneer, zelfs daarover hult de Stopera zich in nevelen.

Er is veel te doen rondom de geheimhouding rond de procedure. Bij wet geregeld om met name de privacy van de kandidaten te beschermen. Acht jaar geleden ging dat toch mis toen de naam van Annemarie Jorritsma, als tegenstrever van Eberhard van der Laan, via AT5 naar buiten kwam.

Jaar celstraf

Voor Commissaris van de Koning, Johan Remkes aanleiding om bij aanvang van de procedure leden van de vertrouwenscommissie nog eens te waarschuwen voor 'de strafrechtelijke consequenties' mochten zij voortijdig uit de school klappen. Het wetboek van strafrecht rept over een maximum celstraf van een jaar voor wie de geheimhoudingsplicht 'opzettelijk schendt'.

De schrik zit er op de Stopera kennelijk goed in, want ook over de procedure zelf kunnen we de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren, niks vragen omdat hij onbereikbaar is. Andere bronnen op het stadhuis melden dat Amsterdam misschien pas weet wie de nieuwe burgemeester wordt, zodra de ministerraad haar zegen heeft gegeven.

Geheime stemming

Opmerkelijk want acht jaar geleden wisten media en publiek in ieder geval wanneer er in het geheim gestemd zou worden over de twee overgebleven kandidaten. Op eenzelfde wijze maakte de gemeenteraad in Den Haag vorig jaar bekend dat het Pauline Krikke had voorgedragen als nieuwe burgemeester. De woordvoerder van Johan Remkes laat er wat dat betreft geen misverstand over bestaan; het is aan de gemeenteraad van Amsterdam om, zodra er witte rook is, hun voorgedragen kandidaat wereldkundig te maken.

Ondanks dat eind mei de vacature opnieuw ge-opend werd, bericht De Telegraaf vandaag dat de strijd nog steeds lijkt te gaan tussen Femke Halsema van GroenLinks en oud-wethouder Carolien Gehrels van de PvdA. Morgen en donderdag komt de raad bijeen, en er is ook een gedeelte gereserveerd om 'te vergaderen achter gesloten deuren'.

Wat daar precies besproken wordt, dat wil de griffier desgevraagd niet zeggen, maar de kans is dus groot dat Amsterdam na afloop eindelijk weet wie binnenkort de ambtsketting krijgt omgehangen.