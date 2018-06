Cameratoezicht en extra politie bij vijf redacties in de stad

Naar aanleiding van de aanslagen bij De Telegraaf en Panorama hebben de gemeente, politie en justitie maatregelen genomen. Er wordt cameratoezicht ingezet en er is 'zichtbaar politietoezicht' aanwezig bij redacties.

Het gaat om de vijf gebouwen waarin de redacties van de Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, AT5, Het Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC zijn gehuisvest. De gemeente laat weten 'het zekere voor het onzekere te nemen'.

Eén van de scenario’s waarmee de politie rekening houdt is dat de incidenten wraakacties zijn voor publicaties over georganiseerde criminaliteit. 'Bij redacties in Amsterdam die regelmatig schrijven over georganiseerde criminaliteit, worden maatregelen aangeboden.'

Ook worden de panden bekeken door specialisten. Zij bekijken dan naar 'eenvoudige maatregelen' om de gebouwen zo veilig mogelijk te maken.

De driehoek, burgemeester, hoofdofficier van justitie en de eenheidschef van de politie, zegt 'zeer geschokt' te zijn door de gebeurtenissen. 'Persvrijheid is een belangrijke steunpilaar voor de democratie.'