Duurzame, drijvende woonwijk in Noord krijgt na tien jaar vorm

Het drijft, het wordt honderd procent energieneutraal en zelfvoorzienend. De woonwijk Schoonschip bij Noord begint na tien jaar plannen nu letterlijk vorm te krijgen. De eerste bewoners zullen er naar verwachting in oktober intrekken.

De woonwijk komt te drijven in het Johan van Hasseltkanaal in de wijk Buiksloterham. Op het eilandje komen honderdvijftig mensen te wonen in totaal dertig huizen die momenteel worden gebouwd in Zaandam. Toekomstig bewoonster Marjan de Blok ziet het al helemaal voor zich: 'Hier gaan gewoon mijn kinderen opgroeien!'

Duurzaam en duur

Schoonschip wordt vooral een heel duurzame wijk. Het opwekken van energie zal gebeuren met vijfhonderd zonnepanelen en het verwarmen van de huizen met dertig warmtepompen. Ook het bouwmateriaal is zo duurzaam mogelijk gekozen: bijna geen staal, alleen Europees hout met een keurmerk en alle kozijnen worden voorzien van driedubbelglas.



Dit had wel gevolgen voor de kosten. In 2013 was de verwachting dat het goedkoopste huis zo'n 110.000 euro zou gaan kosten, dit bedrag steeg naar 250.000 euro. Daar komen nog gezamelijke kosten bovenop, ondermeer voor de aanschaf van een steiger.



Zelfvoorzienend

Maar wie daar eenmaal woont kan daarna weer flink gaan besparen. Bij ieder huis komt een kas te staan waar de bewoners hun eigen groente en fruit kunnen verbouwen en een waterzuiveringssysteem voorziet de woonwijk van drinkwater.