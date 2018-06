A10 West dicht na ernstig ongeluk met motorrijder

De A10 West richting Den Haag is vanavond afgesloten na een ernstig ongeval waarbij een motorrijder in botsing is gekomen met een auto.

Het ongeluk gebeurde om kwart voor zeven ter hoogte van de afslag 106 naar het World Fashion Centre. Er is ook een traumateam opgeroepen voor de hulpverlening, getuigen melden dat de motorrijder gereanimeerd wordt.

Omdat de A10-West volledig is afgesloten, worden automobilisten geadviseerd via de A5 om te rijden. Hoelang de afsluiting zal duren, is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Ongeval motor - auto op de buitenring #A10 bij Slotermeer. Weg is afgesloten, mobiel medisch team is onderweg. pic.twitter.com/ZfQaegnjX9 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 26, 2018