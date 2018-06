Ajax verslagen door Duitse derdeklasser Preußen Münster

Ajax heeft haar tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding verloren. In het Duitse Harsewinkel ging de ploeg van Erik ten Hag met 3-1 onderuit tegen Preußen Münster.

De oefenwedstrijd was besloten, maar Ajax Life kon bij de wedstrijd zijn voor verslag. In het oefenduel stuurde Ten Hag vaste waarden als Matthijs de Ligt, David Neres en Klaas-Jan Huntelaar het veld in. Ook aankopen Zakaria Labyad en Hassane Bandé stonden aan de aftrap.

De sterke opstelling in het eerste bedrijf was op het veld terug te zien. Ajax opende de wedstrijd goed, kreeg kansen, maar moest keek na negentien minuten toch tegen een achterstand aan. Niet veel later maakte verdediger Kristensen met enig fortuin de verdiende gelijkmaker.

De tweede helft werd gebruikt om wat onervaren talenten de kans te geven in het eerste van Ajax. Een volledig nieuw elftal met spelers als Ché Nunnely en aanwinst Perr Schuurs was echter niet opgewassen tegen de snelle uitbraken van Preußen Münster. De Duitse ploeg, die uitkomt in de derde Bundesliga, liep door fysieke kracht en effectiviteit uit naar 3-1.

Opstelling Ajax eerste helft: Van Leer; Kristensen, De Ligt(C), Wöber, Bakker; Eiting, Gravenberch, Labyad, Neres, Huntelaar, Bandé.

Opstelling Ajax tweede helft: Lamprou(C); Mazraoui, Schuurs, Botman, Orejuela; De Wit, Ekkelenkamp, Bijleveld; Nunnely, Sierhuis, Kühn.