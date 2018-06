Boswachter Pieter blij met wapenstok en pepperspray

Hij houdt van zijn beroep, is trots om zichzelf gastheer van het Amsterdamse Bos te mogen noemen maar komt ook weleens in bedreigende situaties terecht. Boswachter Pieter Rust is daarom maar al te blij met zijn wapenstok en pepperspray.

Dit voorjaar nog werd in Nederland tot twee keer toe een boswachter fysiek aangevallen door bezoekers. Dit is dan ook de reden dat Staatsbosbeheer boswachters uitrust met zowel wapenstokken als pepperspray. Ook in het Amsterdamse Bos komen die middelen maandelijks van pas.



Zo heeft Pieter Rust zijn pepperspray moeten gebruiken toen hij een man aansprak op zijn gedrag. Diegene reageerde agressief en rende op Rust af terwijl hij iets uit zijn jaszak probeerde te halen. 'Kennelijk iets om mij mee te verwonden. Het is heel bedreigend als iemand met zoveel geweld en gescheld op je af komt rennen.'



Gewelddadige situaties ontstaan vaker wanneer bezoekers van het bos worden aangesproken op hun gedrag. Een jaar geleden nog moest Hulst zijn wapenstok trekken toen hij iemand aansprak die een tentenkamp had opgezet. 'Hij begon met stokken te gooien en wilde ons slaan. Met de wapenstok in de hand hebben we hem op afstand gehouden.'