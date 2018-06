22 slaapplekken in levensgevaarlijk illegaal hotel op de Wallen

Bij een inval op de Wallen heeft de politie dinsdagmiddag een groot illegaal hotel gesloten. Het pand was in zeer slechte staat: het was niet brandveilig en de plafonds stond op instorten.

Dit meldt de politie Centrum-Burgwallen op Facebook. Twee woningen waren zonder vergunning samengevoegd tot één illegaal hotel. In het pand waren maar liefst 22 slaapplekken. Ook was er een kantoorruimte ingericht.

Toeristen konden een matras huren in het illegale hotel voor tien euro per nacht. Bij de onaangekondigde inval werden drie toeristen en twee mensen die er 'via een vriend verbleven' aangetroffen. De logees zullen op zoek moeten naar een nieuwe slaapplek.

De plafonds in het douchehok zijn deels weggerot en de aangebouwde balkons hebben grote gaten. Door het gebrek aan rookmelders constateerde de brandweer tevens dat het gebouw brandonveilig is.

Het pand op de Ouderzijds Voorburgwal zal minimaal drie maanden gesloten zijn. Ook kan de eigenaar van pand een boete van 61.500 euro verwachten.