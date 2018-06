Man dreigt met wapen op IJburg, arrestatieteam in actie

Een arrestatieteam van de politie is vanavond in actie gekomen in een woning in IJburg.

Een woordvoerder van de politie zegt dat er een melding van een bedreiging met een wapen binnengekomen. De Oeverzeggestraat is lange tijd afgezet geweest. Uiteindelijk heeft het arrestatieteam een man opgepakt.

Volgens de politiewoordvoerder zijn er bij die man twee luchtdrukwapens aangetroffen.