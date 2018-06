Stinkende passagier Transavia overleden aan bacteriële infectie

De man die een enorme stank veroorzaakte en een Transavia-vlucht dwong tot een tussenstop, blijkt een een ernstige bacteriële infectie te hebben gehad. Hij is aan de infectie overleden.

Dit meldt de Spaanse krant 20 minutos. De 58-jarige Andrey Suchilin liep op vakantie necrose op: dat betekent dat lichaamsweefsel afsterft en dat zorgt voor een sterke en zeer onprettige geur.

Eind mei was er veel aandacht voor de vlucht van Gran Canaria naar Schiphol, die vanwege de situatie een tussenstop moest maken in het Portugese Faro. De Russische man werd na de landing opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis. Nadat hij daar in coma was geraakt, overleed hij.