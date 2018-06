Overvaller laat koerier vastgebonden achter in busje

Een koerier van een bezorgbedrijf is vanavond na te zijn beroofd vastgebonden achtergelaten in zijn busje.

De koerier werd uiteindelijk gevonden in de Hilversumstraat in Noord, waar de politie een onderzoek is gestart. Hoe het slachtoffer er aan toe is kon de politie niet zeggen.

Ook zijn er voor zover geen signalementen van de dader(s) bekend.