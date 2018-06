Gewapende man bedreigt kind, arrestatieteam valt huis binnen

De man die vanavond in de Oeverzeggestraat in IJburg werd opgepakt door een arrestatieteam, heeft volgens buurtbewoners voetballende kinderen bedreigd.

Na die bedreiging is de politie gebeld. 'Het is geëscaleerd, er kwam een heel arrestatieteam en ze hebben hem meegenomen', vertelt de moeder van een van de twee bedreigde kinderen. Agenten vonden twee luchtdrukwapens bij de man.

Volgens de bewoners van het appartementencomplex aan de Oeverzeggestraat zorgt de man al lange tijd voor overlast. 'Hij terroriseert al jaren het hofje hier', zegt een van hen. 'Mijn zoon van achttien is twee jaar geleden ook door hem aangevallen. '

'Buurman werd geprovoceerd'

Volgens buurtbewoners die AT5 benaderden zat zoiets als dit er al lange tijd aan te komen. 'Het is absoluut geen handige reactie van de buurman. Maar hij heeft al tijden te maken met perserijen en provocaties door een groep jongeren, waarvan er een uit die groep wel heel heftig op hem reageert. Die jongens hebben een heel plein om te voetballen, maar dat doen ze bijna altijd voor zijn deur en dan schieten ze tegen zijn ramen. Ook heeft hij stenen naar zijn hoofd gehad, is hij bespuugd en wordt hij veel uitgescholden. De buurman heeft zeker niet handig gereageerd, we zullen niet beweren dat hij een engel is, maar hoe hij is aangehouden door een arrestatieteam in totaal buitensporig', aldus een aantal buurtbewoners.