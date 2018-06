Acteur Hajo Bruins midden in de nacht huis uit na brand bij buren

Het was even schrikken voor acteur Hajo Bruins afgelopen nacht. Hij moest plotseling zijn bed uit en naar buiten vanwege een brand bij één van zijn buren.

De brand ontstond op een dakterras van een woning aan de Vondelstraat. De Penoze-acteur en zijn gezin werden door de brandweer uit bed getrommeld. 'Ja, chic he?', zegt de acteur daarover. 'Volgens mij hebben wij geen schade. Ik ben naar boven gegaan, naar de bovenbuurvrouw. Daar stond één raam open en daar kun je zien dat er op het dak daarnaast heel veel zwart water naar beneden kwam. Maar het is nét niet bij haar naar binnen gelopen. Toch werd zijn gezin, net als de andere buren, de straat op gestuurd.

Team Brandonderzoek gaat onderzoek doen naar de oorzaak, want dat is niet duidelijk geworden. De vlammende en smeulende brand hield de brandweer tot 5.00 uur bezig. Twee uur later na het ontstaan konden de buren weer terug, waaronder Hajo.

Eén woning, waar de brand vermoedelijk niet is ontstaan maar overgeslagen, is onbewoonbaar verklaard.