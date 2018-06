Vermoedelijke vluchtauto Telegraaf-aanslag gevonden in Noord

De vermoedelijke vluchtauto waarmee de dader van de aanslag op het Telegraaf-gebouw er vandoor ging is afgelopen nacht uitgebrand in Noord. De auto stond in het gras geparkeerd bij de Noordkaperweg, vlakbij de oprit naar de A10. De daders gingen er vandoor in een donkerkleurige Audi.

De auto stond geparkeerd vlak bij de oprit van de A10. Doordat de auto vrij afzonderlijk geparkeerd stond raakten er geen andere auto's beschadigd. De auto brandde helemaal uit. Buurtbewoners gaven aan dat het om een, voor hun, onbekende auto gaat.

In de nacht van maandag op dinsdag reed een witte bestelbus dwars door de glazen pui van het Telegraaf-gebouw. De bestelbus werd daarna in brand gestoken, waardoor er veel brand- en rookschade aan het gebouw ontstond. De dader ging er in een donkere Audi vandoor. Mogelijk gereden door een andere bestuurder. Ongeveer 24 uur later werd de auto uitgebrand aangetroffen in Noord.