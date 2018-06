Voorpagina Telegraaf: 'Wij zwijgen nooit!'

Een overduidelijke boodschap op de voorpagina vanochtend van De Telegraaf. 'Wij zwijgen nooit!' staat er dikgedrukt op de krant.

Gisteren zei hoofdredacteur Paul Jansen het al: 'We gaan door met ons werk en we laten ons niet intimideren.' Deze boodschap klinkt door op de pagina's van De Telegraaf zelf vanochtend. In een hoofdredactioneel commentaar noemt de krant de aanval 'een regelrechte aanval op de vrije pers'. 'Het grove geweld moet kennelijk een boodschap zijn om ons te laten zwijgen. Dat gaat niet gebeuren.'

Evenmin is De Telegraaf van plan om te stoppen met schrijven over zware criminaliteit. 'Wij zullen doorgaan met onthullende publicaties over de georganiseerde misdaad en over tal van andere zaken. Het is de enige juiste reactie op deze daad.'

Naast de aanslagen op het pand van De Telegraaf en vorige week op het pand waar onder andere Panorama zit, is er meer aan de hand, schrijft de hoofdredactie. 'Op sociale media zijn scheldkanonnades, bedreigingen en het demoniseren van journalisten schering en inslag. En sommige advocaten, die criminelen bijstaan, wekken de suggestie dat verslaggevers handlangers zijn van het Openbaar Ministerie.'

'Wij zullen voor onafhankelijke, scherpe, onthullende journalistiek blijven knokken. Met hart en ziel', besluit de hoofdredactie.

De Telegraaf legt een link tussen de aanval op het gebouw en de georganiseerde misdaad van de zogenaamde Mocro Maffia. De krant schreef de afgelopen weken verhalen over de zoektocht van de politie op kopstukken Ridouan Taghi en Saìd Razzouki. Volgens de krant zijn de aanslagen mogelijk een reactie op de verhalen.