Glennis Grace pakt jury America's Got Talent in met cover Whitney Houston

Foto: Youtube/America's Got Talent

Glennis Grace heeft de jury van America's Got Talent tijdens haar auditie ingepakt met een cover van Whitney Houston's Run To You. De jury besliste unaniem dat ze door mocht naar de volgende ronde.

'Ik heb een zoontje van 11, Anthony. En hij zou heel graag zien dat ik mijn dromen najaag', vertelde de geboren Jordanese aan de jury bestaande uit Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum en Simon Cowell. Vervolgens liet ze een adembenemende cover van Houston's nummer uit 1993 horen.

Al tijdens het optreden kon de Amsterdamse zangeres met het gouden keeltje rekenen op een staande ovatie van het publiek. Ook de jruyleden konden na het nummer niet langer op hun stoel blijven zitten. 'Het voelt alsof ik al naar een ster zit te kijken', zegt jurylid Simon Cowell na afloop. 'Je bent ongelooflijk. Het beste compliment dat ik je kan geven is dat je echt heel erg als Whitney Houston klinkt, niet te geloven', voegt Heidi Klum hier aan toe.

Ze kon op vier stemmen yes-stemmen en is dus door naar de volgende ronde. De auditie werd afgelopen nacht uitgezonden in Amerika. 'Wat een onwerkelijke ervaring! Echt een droom die uitkomt. Ze zeiden ja! Bedankt iedereen!', plaatste de zangeres vannacht op Twitter.