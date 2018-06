Rijksrecherche onderzoekt lek vertrouwenscommissie burgemeestersbenoeming

De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar een lek in de vertrouwenscommissie die zich bezighoudt met de benoeming van een nieuwe burgemeester. Dit bevestigt een woordvoerder van het Openaar Ministerie (OM) aan AT5.

Het Openbaar Ministerie onderzocht het lek eerder al en ziet aanleiding genoeg om de recherche opdracht te geven om ook een onderzoek te starten. Begin mei werd er aangifte gedaan door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Johnas van Lammeren.

Een artikel in De Telegraaf in die maand deed vermoeden dat er een lek bestond. In het stuk stond onder meer beschreven hoe de commissie overleg pleegt en er werd geschreven over de geheimzinnigheid waarmee de overleggen gepaard gaan.

Eerder deze maand zijn de twaalf leden van vertrouwenscommissie gehoord door de politie. Ook deed de Amsterdamse politie feitenonderzoek en zijn de resultaten hiervan aan het OM voorgelegd. Na bestudering van de resultaten van dit onderzoek kwam het OM tot het oordeel dat er voldoende aanknopingspunten zijn om het onderzoek te verdiepen. Het onderzoek wordt geleid door het Landelijk Parket.