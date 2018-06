Politie vindt ook moeder Sloterplasbaby

De politie heeft ook de moeder gevonden van de dode baby die ruim twee jaar geleden werd gevonden bij de Sloterplas. Het gaat om een 25-jarige vrouw uit West.

De vrouw is op 13 juni aangehouden. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de vrouw geschorst en zij mag de beslissing van het Openbaar Ministerie (OM) om haar wel of niet te vervolgen in vrijheid mag afwachten.



De recherche kwam de vrouw op het spoor via de vader van de dode baby. Deze 30-jarige man is in beeld gekomen op basis van DNA-verwantschapsonderzoek.



Vondst

De baby werd woensdag 8 juni 2016 gevonden door een wandelaar bij de Sloterplas in Nieuw-West. Het pasgeboren jongetje zat in een tas en een doek. Het is niet duidelijk wanneer de baby, een jongetje, precies is overleden en hoelang hij op de locatie heeft gelegen. Het pasgeboren kindje was hooguit een paar dagen oud en is waarschijnlijk geboren na een vrijwel voldragen zwangerschap van minimaal 36 weken.



Het jongetje is eind augustus 2016 begraven.