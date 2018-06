LIVE: Vandaag waarschijnlijk geheime stemming over nieuwe burgemeester

Waarschijnlijk is er ergens vandaag al een geheime stemming over de nieuwe burgemeester. Journalisten en andere belangstellenden moeten buiten de raadszaal wachten, dat duurt nu al een paar uur.

Onze politiek verslaggever Ronald Olsthoorn is aanwezig, althans hij staat voor de deur, en Twittert (zie ook hieronder) over wat er gebeurt.

Bij aanvang van de gemeenteraadscommissie werd de aanwezige pers de zaal uitgestuurd. Na een minuut of tien mocht iedereen weer naar binnen. Bij de heropening van de vergadering werd geheim agendapunt 36 aangenomen, dat gaat zeer waarschijnlijk over de geheime stemming over de nieuwe burgemeester.



De geheime stemming is een nieuwe stap naar de keuze van de nieuwe burgemeester is een feit. Dit is een standaardprocedure, alle gemeenteraadsleden moeten hun voorkeur uitgeven over de door de sollicitatiecommissie gekozen kandidaten.

