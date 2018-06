Woningen met voorrang voor leraren onder andere in Noord en Science Park

In vier verschillende wijken in de stad worden in totaal honderd woningen met voorrang toegewezen aan jonge Amsterdamse leraren. Het gaat om Watergraafsmeer, Science Park, Noord en IJburg.

Begin dit jaar werd het plan van het college bekend om bij wijze van proef honderd woningen met voorrang toe te wijzen aan jonge leraren. Hiermee wil de stad leraren aan de stad binden. Er wordt samengewerkt met vijf Amsterdamse corporaties: De Key, Stadgenoot, Rochdale, Eigen Haard en Alliantie.

Er is een groot lerarentekort in de stad en dat blijft groeien. Met deze proef wil het college proberen om het aantrekkelijker te maken voor leraren om hier te blijven. De drempel om in de stad leraar te worden is hoog, omdat de huizenprijs hier de pan uit rijzen. Sociale huur is ook geen optie en daarom moeten jonge leraren vaak buiten Amsterdam gaan wonen of een baantje buiten de stad zoeken.

Dit jaar worden er nog honderd nieuwe woningen toegewezen aan jonge leraren, zo heeft het college van burgemeester en wethouders beslist. Het gaat om veertig woningen in Spark Villa in Science Park, veertig woningen in Startblok Elzenhagen in Noord, tien in Set op IJburg en tien op de Kruislaan in de Watergraafsmeer. Het gaat om nog op te leveren woningcomplexen voor jongeren en statushouders. Een deel hiervan wordt dus gereserveerd voor leraren.

De leraren krijgen een wooncontract van maximaal vijf jaar. Dit geeft ze de mogelijkheid om de inschrijfduur voor sociale huur op te bouwen of om door te stromen naar de middelhuur. Verder moeten de leraren tussen de 18 en 27 jaar oud zijn, bevoegd zijn om leerkracht te zijn en een aanstelling hebben van minstens 0,5 fte. Het bruto inkomen mag niet meer dan 36.798 euro bedragen.

De proef loopt tot eind februari 2019. Daarna volgt er een evaluatie.