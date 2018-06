Winkel in Diamantbuurt beschoten

In de nacht van dinsdag op woensdag is een winkelpand aan de Van Woustraat beschoten. Het gaat om een zaak tussen de Lutmastraat en de Carillonstraat.

Later ging er verderop, op de hoek van de Tolstraat met de Diamantstraat een container in vlammen op. Deze twee zaken hebben mogelijk met elkaar te maken. De politie zoekt getuigen naar aanleiding van de beschieting en de brand.

De beschieting gebeurde rond 2.10 uur afgelopen nacht. Er is een ruit van de winkel gesneuveld. De dader is er daarna vandoor gegaan. De container vloog een uur later in de fik. De politie suggereert dat de twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Getuigen worden gevraagd zich te melden via 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.