Weer slagboom Coentunnel kapot gereden

De slagboom bij de Coentunnel is vanmiddag opnieuw kapot gegaan door een aanrijding. Niemand raakte gewond, maar de slagboom moet wel vervangen worden.

De schade aan de slagboom had geen gevolgen voor het verkeer, meldt de VID.

Het gebeurt vaker dat voertuigen tegen een een slagboom aanrijden en schade achterlaten. In mei reed er nog een camper tegen de slagboom aan. De schade was toen van korte duur, want een uur later was de slagboom al weer vervangen.





Ai: slagboom bij de Coentunnel is aangereden en heeft de klap niet overleefd. Een nieuwe is gelukkig onderweg #A8 #A10 pic.twitter.com/oqVnbzaPfg — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 27, 2018