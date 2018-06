Komst Dusan Tadic afgerond, Ajax betaalt ruim elf miljoen euro

De transfer van Dusan Tadic naar Ajax is rond. Dat heeft de club bekendgemaakt, Tadic komt voor ruim elf miljoen euro over van Southampton.

Ajax schrijft dat de transfersom door bonussen nog kan oplopen tot 13,7 miljoen. Tadic is momenteel met zijn land Servië nog actief op het WK in Rusland, vanavond wacht de wedstrijd tegen Brazilië. Zodra het toernooi voor Servië is afgelopen, komt Tadic naar Amsterdam om de laatste plooien glad te strijken. Hij zal naar verwachting een contract tekenen voor vier jaar.

'De komst van Tadic betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie. Hij is op meerdere posities inzetbaar, zowel op het middenveld als voorin', jubelt directeur spelersbeleid Marc Overmars. 'Zijn ervaring is bovendien belangrijk voor de vele jonge talenten die we in de selectie hebben. Hij is een ‘winnaar eerste klas’ en dat soort spelers heb je er graag bij.'