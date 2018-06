Vastgebonden koerier overvallen door twee gewapende mannen in Noord, politie zoekt getuigen

De verdachten van de overval op een koerier aan de Watergangseweg in Noord zijn twee mannen. Inmiddels is een signalement van het duo verspreid.

Het slachtoffer werd onder werktijd staande gehouden door twee personen, waarna hij onder bedreiging van een vuurwapen verder moest rijden over de Watergangseweg. Vervolgens zijn ze linksaf de Volendammerweg ingereden richting de Hilversumstraat.

De koerier werd daarna gedwongen om de laadruimte in te gaan. Daar is het slachtoffer vastgebonden door de twee daders en achtergelaten in de bus.

Signalement

De politie is op zoek naar een man met donkere huidskleur, rond de 1.70 tot 1.75 meter lang, met baard, zwarte pet met kleppen aan de zijkant, een grote zonnebril en donkere kleding. De tweede man heeft een getinte huidskleur, is rond de 1.75 tot 1.80 meter lang, donkere kleding en een zonnebril.

Getuigen die meer weten over de overval worden verzocht contact op te nemen met de politie.