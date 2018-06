Boosheid om verbod op boerka's: 'Dit is een aanslag op islamitisch grondrecht'

Na tien jaar debat is de kogel door de kerk: er komt een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding. De Eerste Kamer stemde gisteren met het wetsvoorstel in. Volgens Jamila, een Amsterdamse moslima die een boerka draagt, is het wetsvoorstel een 'aanslag op het islamitisch grondrecht'.

'Heel erg jammer, omdat je heel veel vrouwen hiermee beperkt', zegt Jamila. Het openbaar vervoer is één van de plekken waar straks geen gezichtsbedekkende kleding meer gedragen mag worden.

De wet geldt niet alleen voor de boerka, maar ook voor onder andere integraalhelmen en bivakmutsen. Die mogen straks niet meer in overheidsgebouwen worden gedragen. Wanneer de wet in werking treedt is nog niet bekend, maar de hoogte van de boete wel. Die boete zal ongeveer 410 euro bedragen.

'Dit is puur mijn overtuiging. Een spirituele belevenis, en een islamitisch grondrecht. Ik kan mij niet bedenken waarom dit gelinkt wordt aan een onveilig gevoel. Het is een aanslag op het islamitisch grondrecht. Dat in een land als Nederland, waar artikel 1 en artikel 6 hoog in het vaandel worden gedragen, de godsdienstvrijheid wordt ingeperkt... Dat vind ik wel heel erg jammer.'

De partijen in de Amsterdamse coalitie liet eerder weten dat ze niet achter deze wet staan.