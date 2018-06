Bikeshop 66 na zes weken weer open: 'Ik ben vijf kilo afgevallen'

Bikeshop 66 aan de Scheldestraat is vandaag na zes weken weer open. De deur van eigenaar Theo van Lammeren wordt platgelopen door blije klanten en buurtbewoners.

Aan de dichtgespijkerde ramen hingen zelfs gedichten. En ook vandaag kwamen veel buurtbewoners Theo en zijn vrouw Jacqueline een hart onder de riem steken.

In februari werden vijf gestolen fietsen aangetroffen in de zaak. Dit was voor waarnemend burgemeester Van Aartsen genoeg reden om Bikeshop 66 te sluiten. 'Dan ga je door de grond. Dan denk je: Nu is het klaar'.

Steunbetuigingen

Theo viel vijf kilo af en de stress werd hem bijna teveel. Toch maakten buurtbewoners zich meer zorgen om hem dan om het verhaal van de winkel. 'En al die steungetuigingen, daar krijg je vitamientjes van, dat zijn reddingsboeien'.

Buurtbewoners vinden de maatregel van de burgemeester schandalig. 'Dat leidt nergens naar, zo ga je niet met je burgers om. Ook al stonden er gestolen fietsen in de winkel, dan vind ik niet dat je iemands broodwinning moet ontnemen.'

Een tweede buurtbewoner is daar helemaal mee eens. 'Het is een hele goeie jongen, hij heeft een heel goed hart en is heel makkelijk'.

Fietsen checken

Theo zelf wil nu meer tijd steken in het checken van fietsen. 'Je ruilt meer op goed vertrouwen en dat doe ik al veertig jaar. Ik kijk eerst naar een fiets en dan naar de klant, later als ik tijd heb ga ik het checken.'

De eigenaar geeft toe dat hij dat direct had moeten doen. 'Het systeem is ook heel goed, maar je moet er bovenop zitten en je moet er tijd voor hebben en het niet uitstellen.'

Theo's vrouw Jacqueline wil het vanaf nu anders doen. 'Dat zal wat meer tijd kosten ja, maar daar moeten mensen maar begrip voor hebben, want we willen dit niet nog een keer'.