Ondergedoken journalist Paul Vugts: 'Ik schrijf geen letter anders op dan eerst'

Misdaadjournalist Paul Vugts wordt al maanden beveiligd. De aanslagen op De Telegraaf en Panorama zijn voor hem dan ook niet nodig om te beseffen hoe gevaarlijk zijn werk kan zijn. Toch legt de journalist van Het Parool zichzelf geen beperkingen op.

In oktober moest Vugts plotseling onderduiken na een zeer concrete dreiging van criminelen. Wel was het geen probleem voor de beveiligers om de misdaadjournalist naar de redactie te krijgen.

Over de aanslagen op De Telegraaf en de Panorama heeft hij veel contact met z'n collega-misdaadverslaggevers. 'Je weet dat het meest waarschijnlijk uit een bepaalde hoek komt van Marokkaans -Amsterdamse of -Utrechtse criminelen die vinden dat je niet over ze mag schrijven.'

Gevolgen beveiliging

Volgens Vugts komt er veel bij kijken als je beveiligd wordt. 'Je moet de hele tijd dingen doorgeven'. Ook kon hij geen spontane afspraken maken. 'Dat is gewoon zonde. Ik vind het leuk om op het laatste moment met mensen op het terras af te spreken, maar dat zat er even niet in.'

Ondanks de aanslagen en de dreiging schrijft de misdaadjournalist geen letter anders op dan eerst. 'Ik doe niet aan zelfcensuur. Dat zou de dood in de pot zijn'.

Geen zelfcensuur

Volgens Vugts is reageren het slechtste wat je kunt doen. 'Zodra je ook maar een duimbreed toegeeft aan dit soort ellende, dan gaat het ook kwadratisch toenemen. We moeten gewoon allemaal nuchter blijven, onze stukken maken en over gaan tot de orde van de dag.'

Studenten journalistiek en aspirant-journalisten die een carrière ambiëren in de misdaadjournalistiek, moeten zich volgens Vugts vooral niet laten afschrikken. 'Los van dat er in de journalistiek weinig banen over zijn, zou ik zeggen: Doe dat wel.'

De misdaadjournalist denkt dat er grotere gevaren zijn. 'De beruchte tram bijvoorbeeld. De kans dat je onder een tram komt is veel groter dan dat je door een raketwerper wordt geraakt.'