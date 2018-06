FEMKE HALSEMA NIEUWE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM

De gemeenteraad heeft vanmiddag gekozen voor Femke Halsema als nieuwe burgemeester van Amsterdam.

Dat bleek na de geheime stemming vanmiddag, de besloten vergadering vooraf duurde zo'n vijf uur lang. Er waren twee kandidaten waarop raadsleden konden stemmen, dat is dus Halsema geworden. Wie de andere kandidaat was is niet bekend.

'Beslist en verbindend'

'Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door. Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid', aldus Johnas van Lammeren van de vertrouwenscommissie die de sollicitatiegesprekken namens de raad heeft gevoerd.

De naam van Femke Halsema ging al bijna een jaar rond. Zelf probeerde ze zich zo weinig mogelijk over de geruchten uit te laten.

Gesprekken in geheim

De twee kandidaten waren uitgekozen door Commissaris van de Koning Johan Remkes en een vertrouwenscommissie, die bestond uit alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Zij hebben met meerdere kandidaten in het geheim gesprekken gevoerd.

Commissaris van de Koning Johan Remkes gaat de keuze van de gemeenteraad nu doorgeven aan minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Daarna benoemt de Koning de burgemeester.

Halsema moet voor 19 juli officieel geïnstalleerd zijn.